Происшествия

Ноутбук украл из квартиры безработный житель Гдовского района

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Смуравьево Гдовского района 17 июля со стола в квартире в одном из домов свободным доступом совершена кража ноутбука. В ней подозревается 37-летний безработный, ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.

В Палкино 17 июля в магазине по улице Изборской был похищен смартфон. В этом противоправном деянии подозревается местная жительница, 1962 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

А в деревне Осыно Себежского района пенсионерка, 1940 года рождения, заявила в полицию, что вечером 17 июля из дома путем выставления окна на веранде совершена кража продуктов питания. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний не работающий гражданин без определенного места жительства. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.