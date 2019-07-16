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Происшествия

Псковские приставы отправили на родину двух туристов-индийцев

19.07.2019 10:29|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области выдворили за пределы страны двух граждан Республики Индия. Мужчины незаконно находились на территории Российской Федерации, в частности в Печорском районе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам граждан Индии, в Российскую Федерацию прибыли с целью туризма. Однако, как выяснилось в ходе проверки документов, на территории Российской Федерации они находились незаконно. Мужчины не оформили документы, дающие право на пребывание в пограничной зоны России, в частности - паспорт и индивидуальный пропуск.

Согласно решению Печорского районного суда Псковской области, граждане Индии совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне. В связи с этим им было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В целях обеспечения исполнения принятого решения данные граждане были направлены в ФГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, министерства внутренних дел Российской Федерации».

Судебные приставы специализированного отдела оперативного дежурства группы быстрого реагирования Управления ФССП России по Псковской области препроводили граждан Индии до аэропорта «Пулково» г. Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга граждане были направлены авиарейсом до родины.

С начала года в принудительном порядке судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области выдворены за пределы Российской Федерации уже 96 иностранцев.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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