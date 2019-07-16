Происшествия

Количество погибших и раненых в ДТП снизилось в Великолукском районе за полгода

На территории Великолукского района за полгода произошло снижение трех основных показателей: количества ДТП (с 19 до 10), количества раненых (с 30 до 15) и числа погибших с 4 до 1.

ДТП с участием детей не зарегистрировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города.

Вместе с этим на трассах Куньинского района в январе-июне обстановка ухудшилась. Так, за 6 месяцев 2019 года произошел рост двух основных показателей: ДТП с 3 до 5, погибших с 1 до 2, раненых на уровне прошлого года 4 человека. ДТП с участием детей и подростков на территории района не допущено, как и за аналогичный период предыдущего года.

Анализ ДТП по дням недели показал что, наиболее аварийно опасным было воскресенье - произошло 4 ДТП, в результате которых ранения получили 5 человек. Во вторник произошло 3 ДТП, в результате которых ранения получило 3 человека и 1 погиб. В четверг, пятницу и субботу произошло по 2 ДТП, при которых ранения получили 9 человек и 1 погиб.



В понедельник и среду произошло по 1 ДТП, при которых ранения получили 2 человека и 1 погиб.



За отчетный период за совершение административных правонарушений в отношении участников дорожного движения сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» возбуждено 939 дел об административных правонарушениях, в том числе в отношении пешеходов – 15, в отношении водителей – 885, в отношении должностных лиц – 8, пресечено 30 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказов от прохождения медицинского освидетельствования.