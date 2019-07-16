Происшествия

Пскович украл из магазина на Рижском проспекте коньяк и виски

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 18 июля около 16.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки: коньяк и виски.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.