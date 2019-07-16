Происшествия

Уголовный срок грозит двум молодым людям за серию краж в печорской деревне

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, один из которых являлся несовершеннолетним, совершивших кражи из домов на территории Печорского района в 2015 и 2016 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении двух преступлений - кража, с незаконным проникновением в жилище. Кроме того, один также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе расследования установлено, что в декабре 2015 года молодые люди, действуя по предварительному сговору, незаконно проникли в жилой дом, расположенный в деревне Новый Изборск по улице Октябрьской, откуда тайно похитили денежные средства в сумме 10000 рублей, которые разделили между собой.

Они же в один из дней, в период времени с апреля по май 2016 года, в вечернее время, также незаконно проникли в другой жилой дом, расположенный по улице Октябрьской в Новом Изборске, откуда тайно похитили имущество на общую сумму 16650 рублей.

Также один из злоумышленников, 20 февраля текущего года, находясь на улице Садовая в Новом Изборске, умышленно тайно похитил сетку-рабицу и металлическую створку забора, принадлежащие МП «Печорские тепловые сети», причинив ущерб на сумму 3500 рублей.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция наиболее тяжкого из совершенным данным лицом преступлений п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.