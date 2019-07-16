Происшествия

Пскович незаконно зарегистрировал китайца и узбека в своем доме в Ваулино

В Пскове, Великих Луках и Опочецком районе несколько местных жителей подозреваются в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 46-летний пскович осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет в доме в деревне Ваулино Псковского района двух лиц, являющихся гражданами Китая и Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.Он дал признательные показания.

В Великих Луках 23-летняя горожанка осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет в квартире дома по улице Ботвина двух граждан Узбекистана без фактического их пребывания по месту регистрации. Великолучанка дала признательные показания.

А в период с мая по июль текущего года 56-летняя пенсионерка из Опочки осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет в доме в деревне Виселки Опочецкого района трех граждан Украины. По данным фактам полицией проводятся проверки