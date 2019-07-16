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Псковская трудовая инспекция оштрафовала занимающуюся строительством фирму

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности занимающуюся строительными работами фирму ООО «Астмал Групп». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, компанию привлекли к административной ответственности, наложен штраф.

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«Маляры, чья деятельность относится к работе с вредными и опасными условиями труда, фирмой допущены к исполнению трудовых обязанностей без обязательного психиатрического освидетельствования, без медицинского осмотра. Отсутствуют сведения о проведении с работниками инструктажей, работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, а выданные средства индивидуальной защиты не применяются при производстве работ», - добавили в инспекции.