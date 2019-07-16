Происшествия

В краже 28,5 тысячи рублей из псковского магазина подозревают его сотрудника

Из псковского магазина украли 28,5 тысячи рублей, находившиеся в конверте. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла в обеденное время 18 июля, на улице Леона Поземского.

Источник: pixabay.com

«Подозреваемый - сотрудник этого магазина, ранее судимое за кражу лицо 1985 года рождения», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что 18 июля зарегистрирован еще один случай кражи - в деревне Городок Дедовичского района. Со слов потерпевшей, злоумышленник выкрал из бани триммер, пока потерпевшая несколько месяцев отсутствовала.

«Подозреваемое в хищении лицо остановлено - ранее судимый безработный местный житель. Сейчас - заключен под стражу, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело», - сообщили в управлении.