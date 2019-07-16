Происшествия

Псковские полицейские дали инструкции по избежанию магазинных краж

В последнее время участились случаи хищений товаров и денежных средств из торговых точек, отмечают в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении, проблема краж товара является одинаково важной для магазинов любых форматов. И злоумышленниками могут оказаться представители различных категорий граждан: от учащихся до пенсионеров.

«Существует множество факторов, создающих условия для воровства. Только профессиональные воры и клептоманы крадут товары вне зависимости от наличия охранных систем. Большинство же людей совершают хищения только при благоприятствующих факторах», - отметили в управлении.

В ведомстве к этим факторам отнесли:

- скопление покупателей в месте складирования востребованной продукции;

- отсутствие предупреждений о видеонаблюдении;

- наличие в магазине тупиковых проходов, укромных мест и ниш;

- возможность свободного выхода из торговой точки, минуя кассу и охрану;

- отсутствие противокражных рамок;

- неконтролируемые визуально проходы между стеллажами;

- отсутствие обзорных зеркал;

- торговля мелким и дорогостоящим товаром на открытых витринах без специальных средств защиты;

- недостаточный уровень материальной ответственности сотрудников за убытки от воровства;

- недостаток организационных мероприятий по противодействию краж товара персоналом.

В управлении сообщили, что в этих целях применяются организационные и технические меры. К организационным мерам предупреждения краж относятся:

- обучение сотрудников выявлению потенциального вора и правилам слежения за ним;

- разъяснение персоналу юридических нюансов задержания злоумышленника;

- планирование расположения стеллажей и полок так, чтобы всё пространство между ними хорошо просматривалось;

- введение мотивационных выплат за обнаружение воров и вычетов за недостачи товара;

- развешивание по магазину предупреждений о видеонаблюдении;

- размещение дорогого товара подальше от выходов;

- проверка на кассе всех товаров в непрозрачной открывающейся упаковке;

- учет вещей, переданных в примерочную покупателю.

Технические способы предупреждения воровства же:

- система видеонаблюдения;

- противокражные рамки;

- обзорные зеркала на стенах, позволяющие наблюдать за клиентами;

- закрытые на ключ витрины с дорогим товаром.

В управлении подчеркнули, что система видеонаблюдения за покупателями будет бессмысленна, если за изображением с камер никто не будет наблюдать. В крупных магазинах за ситуацией в торговом зале постоянно следит оператор, который специально обучен для выявления потенциальных воров и взаимодействует с охранниками у касс, которые всегда могут проверить подозрительных лиц.

Однако определить вора, мошенника можно по характерным особенностям поведения:

- невнимательно выслушивает ответы на свои вопросы;

- допускает краткие и быстрые реплики с другими людьми;

- стремительно уходит из магазина без покупки;

- держит руки в карманах;

- расстегивает одежду и прижимает тело к прилавку;

- бегающий по сторонам взгляд;

- просит показать одновременно много моделей продукции;

- долго бродит по магазину с открытой сумкой, не совершая покупок.

В ведомстве отметили, что за такими людьми необходимо тщательно наблюдать до момента их выхода из магазина. Выявить же кражу, осуществляемую кассирами и продавцами, довольно сложно, ведь они знакомы с устройством большинства охранных систем в магазине. Хищения этой категории работников обычно связаны с манипуляцией штрих-кодами, скидками, возвратом товаров, а также банальным отпусканием товара сообщнику без пробития по кассе.

Для противодействия воровству со стороны продавцов используются следующие приёмы:

- установка аналитической учетной системы, которая будет способна выявлять кассиров с нестандартным количеством возвратов, скидок и прочих специфических операций;

- сверка содержания пробитого чека с данными видеокамеры при подозрительном поведении сотрудников;

- размещение защитной наклейки рядом или под штрих-кодом, что приведет к пробитию товара при деактивации бирки;

- система коллективной материальной ответственности;

- проведение регулярных инвентаризаций;

- наличие скрытых камер на складе или на выходе из магазина, о которых известно только собственнику или руководителю;

- тайное дублирование видеозаписей на второе запоминающее устройство;

- ограничение ночью доступа охраны к помещениям с товаром;

- оснащение темных помещений тайными инфракрасными камерами.

В ведомстве отметили, что значительно снизить долю краж можно, убедив посетителей и сотрудников в сложности совершения противоправного деяния и неминуемой ответственности.