Происшествия

Псковичам через соцсети пытаются продать фальшивые купюры

Псковичам предлагают через соцсети приобрести фальшивые купюры. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали пользователи соцсети ВКонтакте.

Мошенники в личных сообщениях уведомляют, что продают купюры номиналом 1000 рублей, которые, по их словам, «ничем не отличаются от оригинала, но у всех – один номер». Кроме того, злоумышленники заверяют, что их купюры «берут» банкоматы и терминалы.

При этом мошенники сообщают, что пишут со взломанных аккаунтов, и пытаются перевести разговор в telegram-мессенджер.