Происшествия

За удар экс-супруги пскович на 8 месяцев лишится свободы

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего уроженца поселка Усвяты, избившего свою бывшую жену. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №27 Пскова мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.

В суде установлено, что в начале марта 2019 года в дневное время в квартире дома №71 по ул. Н. Васильева в Пскове между подсудимым и его бывшей супругой возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес последней не менее одного удара локтем руки в область лица, причинив потерпевшей вред здоровью средней тяжести.

Учитывая, что ранее подсудимый имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.