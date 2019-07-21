Происшествия

Главный бухгалтер украла со счетов двух псковских фирм более 2 млн рублей

В Пскове бухгалтер привлечена к уголовной ответственности за хищение денежных средств коммерческих предприятий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, органами предварительного расследования псковичка обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) и частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств).

В суде установлено, что 42-летняя женщина, исполняя обязанности главного бухгалтера в двух коммерческих организациях города Пскова, за период времени с 15 марта 2011 года по 14 ноября 2016 года, путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконно перечислила со счетов обслуживаемых ею организаций на свой расчетный счет денежные средства на общую сумму 2 428 388 рублей, то есть похитила их.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.