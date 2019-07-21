Происшествия

На 80 часов обязательных работ осужден житель Куньи за сбыт небезопасной спиртосодержащей продукции

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Куньи, который совершил преступление - хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что в начале января 2019 года подсудимый приобрел у неустановленного следствием лица спиртосодержащую продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» подсудимый продал данную жидкость, зная, что она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ.