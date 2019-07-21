Происшествия

Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной

За прошедшие выходные в Псковской области произошло несколько пожаров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 20 июля в 06.14 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Пскове на улице Парковой. В результате пожара сгорел жилой дом. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 08.01 20 июля поступило сообщение о возгорании в павильоне в Пскове на улице Коммунальной. Огнем повреждены два торговых павильона. Причина пожара - короткое замыкание в холодильной установке.

В 22.09 20 июля поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении в Псковском районе в деревне Большие Жезлы. В неэксплуатируемом строении сгорела кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 15.26 21 июля поступило сообщение о возгорании в квартире в Печорах на улице Садовая. В трехквартирном доме в одной из квартир сгорел матрас. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.