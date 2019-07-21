Происшествия

В Куньинском районе женщина осуждена за кражу 5 тыс. рублей с банковской карты знакомого

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Куньи, которая совершила кражу с банковского счета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, установлено, что в начале февраля 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с помощью доступа к мобильному телефону потерпевшего перевела деньги сожителю, который сообщил подсудимой номер банковской карты, на которую были переведены похищенные денежные средства. Своими умышленными действиями подсудимая причинила материальный вред потерпевшему в размере 5000 рублей.

Данное преступление является тяжким, суд признал лицо виновным и назначил наказание с учетом таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение ущерба, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.