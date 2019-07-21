Происшествия

До 1 года тюрьмы может получить великолучанин, порезавший своего знакомого

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителя Великих Лук, который совершил преступление - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в начале февраля 2019 года ночью обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне Груздово Куньинского района, устроил драку со своим знакомым, которая возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки потерпевший повалил обвиняемого на землю, сел на него сверху, нанеся несколько ударов по голове, и начал его душить. Обвиняемый выхватил нож из своего кармана и нанес три ножевых ранения потерпевшему в область живота.

Данное преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 1 года.