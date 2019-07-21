Происшествия

В Великих Луках женщина напала с ножом на своего сожителя

В Великих Луках женщина напала с ножом на своего сожителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 20 июля в квартире дома на проспекте Гагарина в ходе застолья между хозяйкой квартиры, женщиной 1962 года рождения, и ее сожителем произошел конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла удар ножом своему оппоненту.

В результате свершенных действий гражданина 1971 года рождения доставили в больницу с колото-резанным ранением в область брюшной полости. Обидчицу сотрудники ППС задержали по «горячим следам». По данному факту проводится проверка.