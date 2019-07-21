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В Великих Луках формируют волонтерский отряд для поиска пропавшей девочки

Отдел по молодежной политике управления образования администрации города по запросу ОМВД по городу Великие Луки формирует волонтерский отряд для поиска пропавшего ребенка. От волонтеров требуется обход дворовых территорий, опрос жителей. Для тех, кто откликнется на призыв, будет проведен инструктаж. Требования к волонтерам: возраст 18+.

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефонам: 3-26-73, 5-61-29, 89113542081.

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Напомним, вечером 21 июля в Великих Луках потерялась Полина Дзюбинская 2009 года рождения. В 17.00 девочка ушла из дома по улице Стадионной и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно.