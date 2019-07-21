Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного

21 июля около 20 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.