Происшествия

Шесть украинцев незаконно зарегистрировала в доме жительница Стругокрасненского района

В Стругокрасненском районе местная жительница подозревается в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет группы иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Стругокрасненском районе неработающая жительница деревни Подложье, 1968 года рождения, 1 июля 2019 года осуществила в доме по месту жительства фиктивную постановку на миграционный учет шести лиц, являющихся гражданами Республики Украина. Она дала признательные показания.

По данному факту полицией проводится проверка.