Происшествия

До 4 лет тюрьмы грозит грабителю из Великих Лук

Прокуратурой города признано законным решение дознавателя ОД ОМВД России по городу Великие Луки о возбуждении уголовного дела по статье покушение на грабеж.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, 12 июля примерно в 23 часа 22-летний житель города Великие Луки, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Герцена, открыто, без применения насилия, покушался похитить у женщины, с которой до этого распивал спиртные напитки в одной компании, принадлежащую ей женскую сумку с имуществом на общую сумму 8000 рублей, однако не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам. Сорвав с плеча женщины сумочку, данный мужчина попытался убежать, игнорируя требования потерпевшей и ее знакомой о возврате сумочки. Знакомая потерпевшей стала преследовать мужчину. Недалеко от места совершения преступления грабитель был задержан проезжавшими мимо сотрудниками ГИБДД, заметившими убегающего от женщины мужчину с женской сумочкой в руках.

Установлено, что задержанный мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, имеет непогашенную судимость, по которой отбывал наказание в местах лишения свободы до 24 марта.

В настоящее время в отношении мужчины, который не сделал для себя должных выводов и не встал на путь исправления, совершив новое преступление, относящееся к категории преступлений средней тяжести, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкцией ч.1 ст.161 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 4 лет.