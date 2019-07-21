Двое молодых людей пытались ограбить дачный дом в Дедовичском районе

В Дедовичском районе сотрудники Росгвардии задержали граждан, совершивших незаконное проникновение в дачный дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
В деревне Негодицы задержаны юноша и девушка, совершившие незаконное проникновение в дачный дом.
21 июля около 18 часов наряд группы вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны, о срабатывании тревожной сигнализации в дачном доме в деревне Негодицы.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили следы взлома двери.
В ходе осмотра места происшествия, были задержаны молодой человек и девушка.
Для дальнейшего разбирательства граждане доставлены в дежурную часть отдела полиции. Проводится проверка.