Происшествия

Двое молодых людей пытались ограбить дачный дом в Дедовичском районе

В Дедовичском районе сотрудники Росгвардии задержали граждан, совершивших незаконное проникновение в дачный дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В деревне Негодицы задержаны юноша и девушка, совершившие незаконное проникновение в дачный дом.

21 июля около 18 часов наряд группы вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны, о срабатывании тревожной сигнализации в дачном доме в деревне Негодицы.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили следы взлома двери.

В ходе осмотра места происшествия, были задержаны молодой человек и девушка.

Для дальнейшего разбирательства граждане доставлены в дежурную часть отдела полиции. Проводится проверка.