Псковские спасатели вернулись из пострадавшей от наводнения Иркутской области

Из Иркутской области, пострадавшей от паводка, вернулись 10 человек личного состава псковского МЧС. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил спасателям благодарственные письма от администрации региона, а председатель Псковского областного Собрания Александр Котов - ценные подарки, от лица всех депутатов органа.
Псковские спасатели и представители власти встретились в неформальной обстановке, за чаем. Вернувшиеся сотрудники МЧС поделились, как боролись с последствием наводнения. Рассказали, как разгребали завалы, помогали местному населению, а из домов, которые уцелели, - выносили сохранившуюся мебель.
Михаил Ведерников же сказал на встрече, что в администрации региона и Облсобрании нашлись добровольцы, благодаря которым удалось выслать в Иркутскую область около 700 тысяч рублей, на нужды пострадавших.
Материал о том, какими именно историями о борьбе с последствиями катастрофы поделились псковские спасатели, скоро читайте на Псковской Ленте Новостей.