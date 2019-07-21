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Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало результаты проверки деятельности ОМСУ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовал сведения о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) и должностных лиц местного самоуправления Сведения о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, такая массовая проверка проводилась с 15 по 19 июля.

Так, по данным управления, за эти дни было проведено проверок 24 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе и одна - в отношении ОМСУ. Плановых проверок - 6, в том числе и одна - в отношении ОМСУ. Проверок, по итогам которых выявили нарушения, - 15, одна - в отношении ОМСУ. Количество проверок, по итогу проведения которых выдано предписание - 4. Общее количество предписаний - 4. По итогам проверок, выявлено 20 правонарушений. В отношении ОМСУ - одно. Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок - 20, среди которых одна - в отношении ОМСУ.