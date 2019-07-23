Происшествия

Четверо погибших, в том числе двое детей, обнаружены при пожаре в жилом доме в Острове

23 июля в 04.17 произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Острове на улице 25 Октября. Прибыв на место, пожарные подразделения установили, что, вероятно, пожар произошел в подъезде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, после ликвидации пожара обнаружено 4 погибших, из них двое детей.

В настоящее время причина пожара уточняется.

Как сообщают очевидцы, скончались два ребенка, их мать и бабушка.

Фото из группы «Подслушано в Острове» в соцсети ВКонтакте