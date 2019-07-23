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В Новоржеве перед судом предстанет мужчина по обвинению в оскорблении представителя власти

Бежаницким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 13 июня 2019 года обвиняемый был доставлен для медицинского освидетельствования в приемный покой районной больницы в г.Новоржеве за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Пытаясь воспрепятствовать разбирательству по делу об административном правонарушении, дебошир высказал в адрес задержавшего его полицейского оскорбительные слова и выражения.

Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее судим за совершение убийства.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.