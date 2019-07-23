Британская осколочная граната Миллса обезврежена в Печорском районе

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 22 июля в Псковском, Печорском, Локнянском, Островском и Пыталовском районах.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Печорском районе обезврежена ручная граната Миллса (британская ручная осколочная граната, первая в истории британской армии - ред.).
Вблизи деревни Фомкино Псковского района спасатели обезвредили артснаряд калибра 75 мм, а в деревне Липшани Локнянского района - артснаряд калибра 152 мм.
Две минометные мины калибра 82 мм обнаружены в деревне Кривулино Островского района. В населенном пункте Вышгородок Пыталовского района спасатели обезвредили 3 ручных гранаты Ф-1.