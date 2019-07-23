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Прокуратура выявила нарушения в деятельности порховского Центра социального обслуживания

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района» требований законодательства о защите персональных данных и защите информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Постановлением Правительства РФ № 211 от 21.03.2012 утвержден Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом о персональных данных, согласно п.п. «а», «б» п. 1 которого, операторы, утверждают правила внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, должностной регламент (должностные обязанности) или должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных.

Однако, в ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района» правила внутреннего контроля отсутствуют, должностной регламент (должностные обязанности) или должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных.

В этой связи прокурором района в адрес директора ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.