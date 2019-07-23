Происшествия

Великолукская пенсионерка порезала 48-летнего сожителя из-за конфликта в ходе застолья

В Великих Луках полицией задержана местная жительница, подозреваемая в умышленном причинении гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках вечером 20 июля в квартире дома на проспекте Гагарина в ходе застолья между 57-летней безработной, ранее судимой женщиной и ее сожителем произошел конфликт. В результате, гражданка нанесла удар ножом 48-летнему мужчине. С колото-резаной раной брюшной полости пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемую по «горячим следам» задержали прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.