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Происшествия

Загранпаспорт изъяли у должника великолукские приставы

23.07.2019 12:30|ПсковКомментариев: 0

На основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП города Великие Луки у должника изъят заграничный паспорт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

У гражданина имеется крупная задолженность перед физическим лицом более 2 миллионов рублей. В ходе работы над исполнительным производством и исполнением решения суда, судебным приставом-исполнителем было вынесено обращение на доходы должника, арестовывалось имущества гражданина.

Кроме того, должник был ограничен в праве на выезд из Российской Федерации. И в целях полного и правильного исполнения требования исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о даче поручения по изъятию заграничного паспорта должника. Данное постановление было отправлено в соответствующие органы для исполнения.

По требованию судебного пристава-исполнителя должник явился на прием в ОСП г. Великие Луки и предоставил свой заграничный паспорт. Далее, в сопровождении судебных приставов, должние был доставлен в органы ОВМ ОМВД России по г. Великие Луки, где у него был изъят заграничный паспорт.

Напоминаем, что в соответствие со ст. 18 ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен, его паспорт может подлежать передаче на хранение до истечения срока временного ограничения в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта.

Так, изъятие заграничного паспорта может быть осуществлено на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Что и случилось с данным должником. Паспорт будет возвращен только после полного погашения задолженности.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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