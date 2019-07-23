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Мурманчанин совершил кражу мобильника из сумки коллеги в Пскове

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина, зарегистрированного в городе Апатиты в Мурманской области, долгое время проживающего на территории Псковской области, который совершил кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что мужчина, 13 июня выполняя работы по ремонту подъезда дома по Рижскому проспекту города Пскова, находясь в подсобном помещении подъезда, где все работники переодевались и обедали, решил совершить хищение мобильного телефона коллеги. В период времени, когда другие работники в помещении отсутствовали, преступник забрал мобильный телефон из сумки, оставленной в помещении другим работником, после чего с похищенным направился домой.

Обвиняемый вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено мировому судье г. Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 158 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.