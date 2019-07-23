Происшествия

За незаконную продажу водки будут судить псковского предпринимателя

Прокуратурой Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города, 1990 года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, который совершил преступление, предусмотренное ст.171.4 Уголовного кодекса РФ (незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, из материалов дела следует, что ранее судимый индивидуальный предприниматель Арбитражным судом Псковской области неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Спиртосодержащую продукцию он реализовывал через продавцов торговых павильонов, и, несмотря на то, что ранее привлекался к административной ответственности за это, вновь незаконно осуществил продажу алкогольной спиртосодержащей продукции с этикетками «Водка Родник Сибири» крепостью 33,8 %.

Санкция ст.171.4 УК РФ предусматривает наказание до 1 года исправительных работ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.