Происшествия

Пскович обвиняется в 44 эпизодах сбыта наркотиков

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего жителя города, который на протяжении нескольких месяцев осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Так, житель г. Пскова О., в период с 24 мая 2018 года по 25 сентября 2018 года, на территории города осуществлял незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, бесконтактным способом, то есть посредством размещения их в тайниках. Размещаемые закладки житель г.Пскова фотографировал, фотографии с указанием географических координат отправлял через сеть «Интернет» администратору интернет-магазина, специализирующегося на сбыте наркотиков. За свою преступную деятельность, мужчина получал в качестве зарплаты электронную валюту, которую в последующем обналичивал.

В общей сложности, по данному уголовному делу, из незаконного оборота изъято порядка около 1 килограмма различных наименований наркотических средств и психотропных веществ. Гражданин О. находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в совершении 44 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и в настоящее время ему грозит срок до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.