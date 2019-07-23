Происшествия

Следователи просят псковичей помочь в установлении местонахождения жительницы Красноярского края

Следователи просят псковичей помочь в установлении местонахождения жительницы Красноярского края - Мелиссы Пенклиди (до ноября 2014 года - Валерия Пенклиди) 1994 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, утром 22 апреля 2016 года без документов она ушла из реабилитационного центра «Спарта», расположенного в Красноярском крае, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено

Была одета: куртка темного цвета (фиолетового или сиреневого), брюки спортивные, светлые.

Разыскивается первым следственным отделом пятого следственного управления (с дислокацией в г.Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по адресу: г.Новосибирск, ул.Каменская, д.38, телефон: 8(383)347-81-64.