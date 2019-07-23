Происшествия

Сгоревшая еда стала причиной двух возгораний в Пскове за сутки

Два сигнала о возгораниях, вызванных подгоранием пищи в квартирах в Пскове, поступило спасателям 23 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 10.12 оставленная без присмотра еда на плите привела к возгоранию на кухне в квартире в доме 1а по улице Индустриальной, а в 15.22 – в двухкомнатной квартире в доме 29/31 по Рижскому проспекту.

В обоих случаях возгорания были потушены до прибытия пожарных.

В 18.44 23 июля в бане на улице Привольной в Пскове сгорела кровля, выгорел изнутри по всей площади второй этаж. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи - перекал.