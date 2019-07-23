Происшествия

Из-за неосторожности хозяина горел автомобиль ВАЗ в великолукской деревне Шелково

В 23.15 23 июля поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Совхозной в деревне Шелково в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине ВАЗ-2109 1998 года выпуска огнем повреждена приборная панель на площади 0,5 к. метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяина автомашины.

В 01.24 24 июля произошел пожар в автомобиле «Мицубиси Делика» 2007 года выпуска на улице Псковской в городе Порхове. В результате выгорел моторный отсек по всей площади, огнем повреждены крылья, передний бампер, решетка радиатора, салон, лопнуло лобовое стекло. Предварительно, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы в моторном отсеке.