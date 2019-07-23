Происшествия

Похитительницу коньяка оперативно задержали росгвардейцы в Новоржеве

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Новоржеве задержал женщину, которая подозревается в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 23 июля около 20 часов на улице Пушкина к росгвардейцам обратилась продавщица одного из магазинов, она пояснила, что несколько минут назад неизвестная женщина открыто похитила из торгового зала две бутылки коньяка и скрылась.

Получив приметы гражданки совершившей грабеж, сотрудники вневедомственной охраны организовали поисковые мероприятия.

Через считанные минуты подозреваемая была обнаружена и задержана. Ей оказалась 55-летняя местная жительница. Похищенное изъято.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.