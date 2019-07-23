Происшествия

Заблудившихся островских грибников нашли благодаря служебной овчарке

Для розыска пропавших граждан сотрудники ОМВД России по Островскому району применили служебно-розыскную собаку. По имеющимся данным, 23 июля жительница деревни Рубилово Островского района ушла в лес за грибами и заблудилась. По мобильному телефону она сообщила о случившемся в полицию и своему мужу. Супруг на мопеде отправился к лесному массиву. И через некоторое время ему удалось найти жену. Однако, после этого они вдвоем так и не смогли найти дорогу назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К месту происшествия прибыла поисковая группа полиции. В ее составе находилась младший инспектор-кинолог кинологической группы ОМВД России по Островскому району прапорщик полиции Яна Кислякова с восточно-европейской овчаркой Альмой. Собака взяла след от мопеда, оставленного мужчиной на обочине лесной дороги. А через несколько километров стражи порядка обнаружили обоих пропавших и вывели их из леса. Сельчане тепло поблагодарили полицейских за помощь.

Отметим, что за восемь лет работы кинологом в служебной практике Яны Кисляковой это далеко не первый подобный случай результативной работы по общерозыскному профилю. А для выявления взрывчатых веществ она эффективно применяет вторую свою собаку – немецкую овчарку по кличке Линг Клайд, которая тоже зарекомендовала себя наилучшим образом.