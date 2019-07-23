Происшествия

Боеприпасы времен войны обнаружены в лесном массиве в Пушкиногорском районе

На территории Псковской области стражами порядка осуществляются мероприятия в рамках операции «Арсенал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской во взаимодействии с подразделениями ОМВД на районном уровне в целях борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предупреждения криминальных взрывов, а также выявления и пресечения нелегальных каналов поступления оружия проводится оперативно-профилактическая операция «Арсенал».

Так, в городе Невеле 22 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1952 года рождения, который в надворных постройках у своего дома кустарным способом занимался переделкой образцов небоевого оружия в боевое, а также реставрацией предметов вооружения, добытых в местах боев периода Великой Отечественной войны. У него изъяты две немецкие винтовки «Маузер», пистолет, несколько стволов от винтовок Мосина, пулемета Дегтярева, затворы и ствольные коробки.

В Великих Луках 23 июля в гараже у горожанина, 1970 года рождения, полицией обнаружены и изъяты 20 артиллерийских снарядов, каркасы от гранат, три минометных снаряда, противопехотная мина, ракетница, ствол от немецкого пулемета «МГ-34».

А в Пушкиногорском районе 22 июля в лесном массиве у деревни Алуферово в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны – шесть минометных мин, 22 снаряда, шесть ручных гранат, более 20 патронов калибра 7,62 миллиметра.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы, по результатам которой будут приняты необходимые процессуальные решения.