Происшествия

Псковскую коммерческую организацию подозревают в крупном налоговом преступлении

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) руководством коммерческой организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, по версии следствия, с 2015 по 2017 годы руководство фирмы вело учет расходов с нарушением установленного порядка путем использования реквизитов юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок, тем самым получив основания для налогового вычета по НДС.

Сумма уклонения составила почти 20 миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.