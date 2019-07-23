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Полицейские Югры уличили жителя Псковской области в дистанционном мошенничестве

24.07.2019 22:27|ПсковКомментариев: 0

Полицейские Нижневартовска установили причастность 30-летнего жителя Псковской области к совершению серии мошенничеств. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому АО – Югре, от противоправных действий подозреваемого пострадали не только югорчане, но и жители других субъектов Российской Федерации.

Полицейскими установлено, что подозреваемый размещал в сети Интернет объявления о продаже запчастей к автомобилям, затем потенциальным покупателям предлагал внести предоплату за товар либо оплатить его полностью. После того, как получал денежные переводы, блокировал покупателей либо менял данные сайта. На такую уловку попался один из жителей Нижневартовска. Мужчина оплатил товар стоимостью 15 тысяч рублей, но заказ так и не получил.

 

 

В настоящее время злоумышленник сознался в совершении 13 фактов мошенничества. Во всех случаях следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий подозреваемого.

Источник: Псковская Лента Новостей
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