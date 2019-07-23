Происшествия

Псковские пограничники пресекли четыре попытки контрабанды сигарет

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены четыре попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», при осуществлении пограничного контроля на выездном из России направлении, специалисты выявили две партии табачных изделий, укрытых в грузовых автомобилях «Мерседес» и «Скания».

В первом случае табачная продукция находилась в кабине за панелями обшивки салона и под спальным матрасом. В другом транспортном средстве сигареты выявлены в тайнике, оборудованном в полу под местом отдыха водителя.

Кроме того, в пункте пропуска «Шумилкино» в легковом автомобиле «Тойота» под управлением 64-летнего россиянина, следующего в сопредельное государство, пограничники выявили табачные изделия, укрытые под обшивкой левого крыла багажного отделения.

А в пункте пропуска «Бурачки», при аналогичных обстоятельствах, сотрудники Управления обнаружили сигареты, укрытые от пограничного и таможенного контроля в кабине грузового автомобиля «Вольво» под сиденьями водителя и пассажира.

В общей сложности из указанных полостей специалисты извлекли более тысячи пачек табачных изделий. Сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.