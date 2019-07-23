Происшествия

Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 24 июля в ряде районов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в Опочке на улице Ветеранов обезврежена минометная мина калибра 82 мм.

В себежской деревне Литвиновка также найдена и обезврежена минометная мина калибра 50 мм. В деревне Переслегино Великолукского района спасатели обезвредили противотанковую мину ТМ- 42, а в невельской деревне Клястица - артснаряд калибра 152 мм.