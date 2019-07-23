Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Что же будет с городом и с ними?
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Происшествия 23.07.2019 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове 25.07.2019 13:000 «Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 25.07.2019 12:360 На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира 25.07.2019 12:230 Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино 25.07.2019 11:270 Полиция Великих Лук просит помочь в установлении личности гражданина 25.07.2019 11:120 Великолучанка похитила лошадь
 
 
 
Самое популярное 22.07.2019 16:422 Оксана Федорова позирует на фоне моря без нижнего белья 24.07.2019 13:481 Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото 22.07.2019 21:560 Приставы озвучили цены на арестованные автомобили, выставленные на следующие торги в Пскове 22.07.2019 09:490 Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной 23.07.2019 18:408 Псковский нарколог рассказал о вреде пива
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира

25.07.2019 12:36|ПсковКомментариев: 0

24 июля в 12.26 произошел пожар на улице 25 Октября в Острове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухэтажном доме в двухкомнатной квартире в одной из комнат сгорел пол, также огнем повреждена стена. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Как сообщалось, 23 июля произошел пожар в двухэтажном доме в Острове. В результате ЧП погибли проживающие в одной квартир на втором этаже двое детей (2013 и  2011 годов рождения), их мать  1990 года рождения и бабушка 1968 года рождения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч.2  ст. 105 УК РФ (убийство).

Теги: #остров #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
По вашему мнению, на каких направлениях работы по профилактике терроризма и предупреждению преступности должны сосредоточиться правоохранители и органы власти?
В опросе приняло участие 66 человек
25.07.2019, 13:350 УФНС: За незаконное предпринимательство псковичам может грозить как административная, так и уголовная ответственность 25.07.2019, 13:200 Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси 25.07.2019, 13:130 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Версты» 25.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
25.07.2019, 13:000 «Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 25.07.2019, 12:550 О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты 25.07.2019, 12:500 Российско-литовская пост-рок группа «Delight Effect» выступит в клубе «TIR» в Пскове 25.07.2019, 12:360 На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира
25.07.2019, 12:320 Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара 25.07.2019, 12:290 Мужчина госпитализирован после наезда на дерево в Идрице 25.07.2019, 12:273 Александр Братчиков: Площадь Ленина устарела, нужно сделать ее зоной отдыха 25.07.2019, 12:230 Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино
25.07.2019, 12:150 Почему стоит вложиться в Nissan? 25.07.2019, 12:091 Сотрудники и ветераны следственного управления СКР отмечают профессиональный праздник 25.07.2019, 11:580 За 6 месяцев в Псковской области органами ПФР обработано почти 4 тысячи запросов о подтверждении статуса предпенсионера 25.07.2019, 11:530 Выставка габаритных моделей парусников открылась в Псковском музее флота. ФОТО
25.07.2019, 11:450 Россияне стали чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу 25.07.2019, 11:270 Полиция Великих Лук просит помочь в установлении личности гражданина 25.07.2019, 11:190 200 порций мороженого подарит «Еда в холода» в честь дня рождения ТК «ПИК60» 25.07.2019, 11:120 Великолучанка похитила лошадь
25.07.2019, 11:050 В июне в России было выдано кредитов объемом свыше 709,75 млрд рублей 25.07.2019, 11:010 Зоозащитники просят эстонские власти не убивать перешедших границу псковских медведей, а отправить обратно 25.07.2019, 10:490 «Сообразим на троих»: Игры, в которые играют люди 25.07.2019, 10:420 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019»
25.07.2019, 10:400 23 июля прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района 25.07.2019, 10:300 В Пскове пройдет презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы» 25.07.2019, 10:220 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа» 25.07.2019, 10:070 Ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской доставлен в Великие Луки
25.07.2019, 10:010 Пьяный несовершеннолетний житель Куньинского района порезал своего друга в ходе ссоры 25.07.2019, 09:381 Интерактив: ПДД изменились? 25.07.2019, 09:380 14 великолукских детей-сирот получили благоустроенные квартиры после обращения в прокуратуру 25.07.2019, 09:140 В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
25.07.2019, 09:131 Точность прогноза погоды вырастет вдвое 25.07.2019, 09:070 Работницам на селе захотели сохранить сокращенный рабочий день 25.07.2019, 08:530 Под покровом джаза 25.07.2019, 08:400 Псковские пограничники пресекли четыре попытки контрабанды сигарет
25.07.2019, 08:310 Актриса Юлия Пересильд мечтает сыграть княгиню Ольгу 25.07.2019, 08:134 Фотофакт: Египетская сила 25.07.2019, 07:571 Конкурс для поступающих на направление «Теология» в этом году составил два человека на место 24.07.2019, 23:240 В Пустошкинском центре образования после представления прокуратуры устранили нарушения пожарной безопасности
24.07.2019, 23:010 «Псков-747» обыграл столичный «Велес» со счетом 2:0 24.07.2019, 22:430 Обучающая сессия для руководителей органов власти прошла в Пскове 24.07.2019, 22:270 Полицейские Югры уличили жителя Псковской области в дистанционном мошенничестве 24.07.2019, 22:080 Третий год подряд Сбербанк признают самым дорогим российским брендом
24.07.2019, 21:530 Псковских студентов приглашают на всероссийский экологический квест 24.07.2019, 21:370 В Пскове состоится презентация монографии о духовных учителях протоиерея Павла Адельгейма 24.07.2019, 21:190 Тут сказочно, если дождя нет - Сергей Безруков поделился впечатлениями от Пушкиногорья 24.07.2019, 20:595 Псковичи стали меньше покупать на рынках и ярмарках
24.07.2019, 20:431 Замруководителя ФАС России: Псковская область успешно выполняет обязательства по развитию конкуренции 24.07.2019, 20:200 Скончался актер Рутгер Хауэр 24.07.2019, 20:140 В Пскове открылась посвященная Старой Риге выставка графики. ФОТО 24.07.2019, 19:492 Псковскую коммерческую организацию подозревают в крупном налоговом преступлении
24.07.2019, 19:450 Празднование Дня святой княгини Ольги в Псковском кремле прошло при большом скоплении народа. ФОТО 24.07.2019, 19:132 Районный следователь рассказал об особенностях расследования преступлений на локальном уровне 24.07.2019, 18:483 Что происходит в Волышово? 24.07.2019, 18:300 Боеприпасы времен войны обнаружены в лесном массиве в Пушкиногорском районе
24.07.2019, 18:001 Заблудившихся островских грибников нашли благодаря служебной овчарке 24.07.2019, 17:550 Грозы возможны завтра в Псковской области 24.07.2019, 17:460 Госдума увеличила пособия на детей до 3 лет для нуждающихся семей 24.07.2019, 17:350 В Псковской области началось масштабное учение энергетиков
24.07.2019, 17:150 В Псковской области проходит всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» 24.07.2019, 17:011 СКР: Погибшая в Острове семья скончалась от отравления продуктами горения 24.07.2019, 16:421 Вторая очередь на «Машиностроителе» нужна и должна быть - Александр Коновалов 24.07.2019, 16:331 О готовности Пушкиногорского и Новоржевского района к учебному и отопительному сезонам рассказали руководители муниципалитетов
24.07.2019, 16:222 Новые школы появятся на Запсковье, Юбилейной и в Борисовичах 24.07.2019, 16:160 Почтовикам Псковской области повысят зарплату в ноябре 2019 года 24.07.2019, 16:092 «Псков-747» станет некоммерческим муниципальным учреждением 24.07.2019, 15:560 Главы Пушкиногорского района и замглавы администрации Новоржевского района поделились мнением о повышении заплаты муниципальным служащим
24.07.2019, 15:330 Похитительницу коньяка оперативно задержали росгвардейцы в Новоржеве 24.07.2019, 15:260 Опочецкие юнармейцы приняли участие в открытии памятной доски на месте гибели экипажа танка КВ-1 24.07.2019, 15:190 «Почта России» сможет делать почтовые переводы до 15 тыс. руб. без личного присутствия клиента - законопроект 24.07.2019, 15:125 Замгубернатора Псковской области Татьяна Баринова: Чтобы кадры приходили на муниципальную службу - им нужна нормальная зарплата
24.07.2019, 15:020 Псковский мясокомбинат наградил победителей летней суперакции 24.07.2019, 15:010 Современные стадионы планируется построить рядом с двумя псковскими школами 24.07.2019, 14:562 Россиянам не хватает денег на стиральный порошок 24.07.2019, 14:520 Более 50 млн рублей выделено на подготовку городских школ к новому учебному году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.