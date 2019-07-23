На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира

24 июля в 12.26 произошел пожар на улице 25 Октября в Острове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухэтажном доме в двухкомнатной квартире в одной из комнат сгорел пол, также огнем повреждена стена. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).