Происшествия

На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира

24 июля в 12.26 произошел пожар на улице 25 Октября в Острове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухэтажном доме в двухкомнатной квартире в одной из комнат сгорел пол, также огнем повреждена стена. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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Как сообщалось, 23 июля произошел пожар в двухэтажном доме в Острове. В результате ЧП погибли проживающие в одной квартир на втором этаже двое детей (2013 и 2011 годов рождения), их мать 1990 года рождения и бабушка 1968 года рождения.