Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Что же будет с городом и с ними?
100 тысяч рублей за второго ребенка
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 23.07.2019 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове 25.07.2019 13:000 «Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 25.07.2019 12:360 На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира 25.07.2019 12:230 Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино 25.07.2019 11:270 Полиция Великих Лук просит помочь в установлении личности гражданина 25.07.2019 11:120 Великолучанка похитила лошадь
 
 
 
Самое популярное 22.07.2019 16:422 Оксана Федорова позирует на фоне моря без нижнего белья 24.07.2019 13:481 Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото 22.07.2019 21:560 Приставы озвучили цены на арестованные автомобили, выставленные на следующие торги в Пскове 22.07.2019 09:490 Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной 23.07.2019 18:408 Псковский нарколог рассказал о вреде пива
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках

25.07.2019 13:00|ПсковКомментариев: 0

В 17.12 24 июля поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в Великих Луках на проспекте Гагарина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на втором этаже сгорел мусор на площади 4 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 19.41 24 июля поступило сообщение о возгорании в еще одном неэксплуатируемом здании в Великих Луках - на улице Ботвина. В одноэтажном здании огнем повреждена комната и кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21:24 24 июля произошел пожар в автомобиле на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В автомобиле «Мазда 626» 2001 года выпуска огнем поврежден капот и изоляция электропроводов в моторном отсеке. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Теги: #пожарные #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
По вашему мнению, на каких направлениях работы по профилактике терроризма и предупреждению преступности должны сосредоточиться правоохранители и органы власти?
В опросе приняло участие 66 человек
25.07.2019, 13:390 Закон о возобновлении «дачной амнистии» принят Госдумой 25.07.2019, 13:350 УФНС: За незаконное предпринимательство псковичам может грозить как административная, так и уголовная ответственность 25.07.2019, 13:200 Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси 25.07.2019, 13:130 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Версты»
25.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.07.2019, 13:000 «Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 25.07.2019, 12:550 О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты 25.07.2019, 12:500 Российско-литовская пост-рок группа «Delight Effect» выступит в клубе «TIR» в Пскове
25.07.2019, 12:360 На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира 25.07.2019, 12:320 Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара 25.07.2019, 12:290 Мужчина госпитализирован после наезда на дерево в Идрице 25.07.2019, 12:273 Александр Братчиков: Площадь Ленина устарела, нужно сделать ее зоной отдыха
25.07.2019, 12:230 Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино 25.07.2019, 12:150 Почему стоит вложиться в Nissan? 25.07.2019, 12:091 Сотрудники и ветераны следственного управления СКР отмечают профессиональный праздник 25.07.2019, 11:580 За 6 месяцев в Псковской области органами ПФР обработано почти 4 тысячи запросов о подтверждении статуса предпенсионера
25.07.2019, 11:530 Выставка габаритных моделей парусников открылась в Псковском музее флота. ФОТО 25.07.2019, 11:450 Россияне стали чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу 25.07.2019, 11:270 Полиция Великих Лук просит помочь в установлении личности гражданина 25.07.2019, 11:190 200 порций мороженого подарит «Еда в холода» в честь дня рождения ТК «ПИК60»
25.07.2019, 11:120 Великолучанка похитила лошадь 25.07.2019, 11:050 В июне в России было выдано кредитов объемом свыше 709,75 млрд рублей 25.07.2019, 11:010 Зоозащитники просят эстонские власти не убивать перешедших границу псковских медведей, а отправить обратно 25.07.2019, 10:490 «Сообразим на троих»: Игры, в которые играют люди
25.07.2019, 10:420 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019» 25.07.2019, 10:400 23 июля прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района 25.07.2019, 10:300 В Пскове пройдет презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы» 25.07.2019, 10:220 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа»
25.07.2019, 10:070 Ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской доставлен в Великие Луки 25.07.2019, 10:010 Пьяный несовершеннолетний житель Куньинского района порезал своего друга в ходе ссоры 25.07.2019, 09:381 Интерактив: ПДД изменились? 25.07.2019, 09:380 14 великолукских детей-сирот получили благоустроенные квартиры после обращения в прокуратуру
25.07.2019, 09:140 В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах 25.07.2019, 09:131 Точность прогноза погоды вырастет вдвое 25.07.2019, 09:070 Работницам на селе захотели сохранить сокращенный рабочий день 25.07.2019, 08:530 Под покровом джаза
25.07.2019, 08:400 Псковские пограничники пресекли четыре попытки контрабанды сигарет 25.07.2019, 08:310 Актриса Юлия Пересильд мечтает сыграть княгиню Ольгу 25.07.2019, 08:134 Фотофакт: Египетская сила 25.07.2019, 07:571 Конкурс для поступающих на направление «Теология» в этом году составил два человека на место
24.07.2019, 23:240 В Пустошкинском центре образования после представления прокуратуры устранили нарушения пожарной безопасности 24.07.2019, 23:010 «Псков-747» обыграл столичный «Велес» со счетом 2:0 24.07.2019, 22:430 Обучающая сессия для руководителей органов власти прошла в Пскове 24.07.2019, 22:270 Полицейские Югры уличили жителя Псковской области в дистанционном мошенничестве
24.07.2019, 22:080 Третий год подряд Сбербанк признают самым дорогим российским брендом 24.07.2019, 21:530 Псковских студентов приглашают на всероссийский экологический квест 24.07.2019, 21:370 В Пскове состоится презентация монографии о духовных учителях протоиерея Павла Адельгейма 24.07.2019, 21:190 Тут сказочно, если дождя нет - Сергей Безруков поделился впечатлениями от Пушкиногорья
24.07.2019, 20:595 Псковичи стали меньше покупать на рынках и ярмарках 24.07.2019, 20:431 Замруководителя ФАС России: Псковская область успешно выполняет обязательства по развитию конкуренции 24.07.2019, 20:200 Скончался актер Рутгер Хауэр 24.07.2019, 20:140 В Пскове открылась посвященная Старой Риге выставка графики. ФОТО
24.07.2019, 19:492 Псковскую коммерческую организацию подозревают в крупном налоговом преступлении 24.07.2019, 19:450 Празднование Дня святой княгини Ольги в Псковском кремле прошло при большом скоплении народа. ФОТО 24.07.2019, 19:132 Районный следователь рассказал об особенностях расследования преступлений на локальном уровне 24.07.2019, 18:483 Что происходит в Волышово?
24.07.2019, 18:300 Боеприпасы времен войны обнаружены в лесном массиве в Пушкиногорском районе 24.07.2019, 18:001 Заблудившихся островских грибников нашли благодаря служебной овчарке 24.07.2019, 17:550 Грозы возможны завтра в Псковской области 24.07.2019, 17:460 Госдума увеличила пособия на детей до 3 лет для нуждающихся семей
24.07.2019, 17:350 В Псковской области началось масштабное учение энергетиков 24.07.2019, 17:150 В Псковской области проходит всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» 24.07.2019, 17:011 СКР: Погибшая в Острове семья скончалась от отравления продуктами горения 24.07.2019, 16:421 Вторая очередь на «Машиностроителе» нужна и должна быть - Александр Коновалов
24.07.2019, 16:331 О готовности Пушкиногорского и Новоржевского района к учебному и отопительному сезонам рассказали руководители муниципалитетов 24.07.2019, 16:222 Новые школы появятся на Запсковье, Юбилейной и в Борисовичах 24.07.2019, 16:160 Почтовикам Псковской области повысят зарплату в ноябре 2019 года 24.07.2019, 16:092 «Псков-747» станет некоммерческим муниципальным учреждением
24.07.2019, 15:560 Главы Пушкиногорского района и замглавы администрации Новоржевского района поделились мнением о повышении заплаты муниципальным служащим 24.07.2019, 15:330 Похитительницу коньяка оперативно задержали росгвардейцы в Новоржеве 24.07.2019, 15:260 Опочецкие юнармейцы приняли участие в открытии памятной доски на месте гибели экипажа танка КВ-1 24.07.2019, 15:190 «Почта России» сможет делать почтовые переводы до 15 тыс. руб. без личного присутствия клиента - законопроект
24.07.2019, 15:125 Замгубернатора Псковской области Татьяна Баринова: Чтобы кадры приходили на муниципальную службу - им нужна нормальная зарплата 24.07.2019, 15:020 Псковский мясокомбинат наградил победителей летней суперакции 24.07.2019, 15:010 Современные стадионы планируется построить рядом с двумя псковскими школами 24.07.2019, 14:562 Россиянам не хватает денег на стиральный порошок
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.