Происшествия

«Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках

В 17.12 24 июля поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в Великих Луках на проспекте Гагарина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на втором этаже сгорел мусор на площади 4 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 19.41 24 июля поступило сообщение о возгорании в еще одном неэксплуатируемом здании в Великих Луках - на улице Ботвина. В одноэтажном здании огнем повреждена комната и кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21:24 24 июля произошел пожар в автомобиле на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В автомобиле «Мазда 626» 2001 года выпуска огнем поврежден капот и изоляция электропроводов в моторном отсеке. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.