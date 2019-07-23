Происшествия

До 3 лет лишения свободы грозит псковичке за приобретение наркотиков

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 19-летней псковички, совершившей незаконное приобретение и хранение наркотического средства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что жительница Пскова 5 апреля приобрела у своей знакомой наркотическое средство для личного употребления, взяв денежные средства на приобретение наркотика в долг у своего молодого человека, не осведомленного об употреблении девушкой наркотических средств. После совершения сделки обе фигурантки были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области, в отношении обеих были возбуждены уголовные дела.

Уголовное дело по ст.228 ч.1 УК РФ направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу, санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.