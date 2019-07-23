Происшествия

Жительница Красногородского района украла мобильный телефон у ребенка

Прокурором Красногородского района мировому судье направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении, приезжей женщины, которая обвиняется в краже мобильного телефона ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что приезжая женщина, находясь в магазине, заметила, что кто-то забыл мобильный телефон, и положила его в свой пакет, персоналу магазина о находке сообщать не стала и отправилась домой. Девочка пожаловалась матери, которая сообщила о случившемся в полицию. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия и путем просмотра записей видеокамер и опросом очевидцев установила виновницу произошедшего. Женщина призналась в совершенном преступлении.

Санкция пункта части 1 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 2 лет.