Происшествия

В Красногородском районе будут судить женщину, не выплачивающую алименты ребенку

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жительницы Красногородского района, которая обвиняется в совершении преступления - неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе предварительного расследования установлено, что женщина в марте 2013 года, на основании решения суда, была обязана к уплате алиментов на содержания своего несовершеннолетнего сына ½ прожиточного минимума.

Данное обстоятельство никаким образом не повлияло на поведение матери. Ребенком она не интересуется, алименты не уплачиваются. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности и разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона она не изменила свой образ жизни. В настоящее время долг по алиментам составляет более 260 тыс. рублей.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года.