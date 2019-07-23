Происшествия

Мошенники обманули великолучанина при устройстве на работу в Европе

Мошенники обманули жителя Великих Лук при устройстве на работу в Европе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках в конце июня 46-летний местный житель на сайте компании, занимающейся трудоустройством лиц, желающих поработать в странах Европы, оставил свою заявку. А вскоре ему пришло сообщение о наличии вакансии.

Великолучанин отправил по электронной почте на адрес компании требуемые документы с персональными данными. Работодатели, в свою очередь, предложили ему на выбор - приехать для решения организационных вопросов в город на Неве или же оформить все дистанционно, но на платной основе.

Мужчина решил, что дистанционный вариант будет удобнее. И перевел на указанный ему счет около 9 тысяч рублей. Однако, после перечисления денег на контакт с ним представители «фирмы» выходить перестали.

Убедившись, что имеет дело с мошенниками, потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.