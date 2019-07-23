Происшествия

Алкоголь похитила псковичка из магазина на Алтаева и была задержана росгвардейцами

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 24 июля около 17 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Алтаева, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.